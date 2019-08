Äidin katala temppu paljastui, kun täysi-ikäiseksi kasvanut tytär meni pankkiin siirtämään yli 14 000 euron talletustaan

Kotimaa

Äidin katala temppu paljastui, kun täysi-ikäiseksi kasvanut tytär meni pankkiin siirtämään yli 14 000 euron ta

Tytär oli saanut 14 200 euron korvaukset jouduttuaan 12-vuotiaana vakavan rikoksen uhriksi.Äidin tekemä törkeä kavallus paljastui, kun tytär meni siirtämään täysi-ikäiseksi tultuaan rahojaan toiselle tilille. Tilillä oli vain 9 euroa.Äiti oli tyhjentänyt tilin ja käytti rahat juhlimiseen. Hän myönsi ottaneensa vain 2000 euroa.Päijät-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi noin 50-vuotiaan äidin törkeästä kavalluksesta kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeuteen viime maaliskuussa. Hän haki ratkaisuun muutosta Itä-Suomen hovioikeudesta, joka ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa. Hovi antoi ratkaisunsa viime viikolla.Äiti oli tyttärensä holhooja ja edunvalvoja ja hänellä oli tyttärensä pankkitiliin käyttöoikeus, mutta ei oikeutta rahojen käyttöön. Tytär oli saanut rahat vuonna 2011.Äiti nosti rahat isoina kertanostoina muutaman kuukauden aikana. Hän asioi pankissa tyttärensä kanssa saadakseen setelit.Oikeudessa tytärtä kuultiin ja hän kertoi, että äiti tuli kesken koulupäivän, yleensä loppuviikolla, hakemaan hänet koulusta. He menivät yhdessä pankkiin. Tytär kertoi, että hänen piti allekirjoittaa ”joku lappu”, jotta äiti sai rahat. Tytär oli tuolloin 12-vuotias.Tytär kertoi saaneensa rahoista vain pikkusumman ja hänelle jäi käsitys, että äiti käytti rahat juhlimiseen.Äidin kertomus rahojen käytöstä oli aivan päinvastainen. Hän kertoi käyttäneensä rahoista 2000 euroa perheen elämiseen, mutta muilta osin rahat menivät tyttären hemmotteluun ja erilaisiin hankintoihin.Äiti hemmotteli tytärtään ja rahoilla oli hankittu mm. kaksi tietokonetta ja älypuhelin. Myös merkkivaatteita tyttären toiveiden mukaan.Pääkäsittelyssä tytär kuitenkin kertoi, ettei hän ollut saanut mitään kalliita laitteita, merkkivaatteita eikä tietokonettakaan. Käräjäoikeus piti tyttären kertomusta pääosin uskottavana.Oikeus totesi äidin syylliseksi törkeään kavallukseen, jolla hän aiheutti tuntuvaa vahinkoa tyttärelleen. Äiti nosti rahat käteisnostoina eivätkä nostot kerro mitään siitä mihin rahat tosiasiassa päätyivät.Äiti kertoi nostaneensa rahaa perheen elantokustannuksiin, mutta oikeus muistutti päätöksessään, että äiti on ollut elatusvelvollinen tyttäreensä nähden eikä päinvastoin.Suuret käteisnostot kuvastavat oikeuden mielestä pikemminkin tilin nopeaa tyhjentämistä kuin lapsen tarpeisiin liittyviä hankintoja.Pienellä lapsella ei ollut minkäänlaista mahdollisuutta kontrolloida varojensa käyttöä. Oikeuden näkemys oli, että äiti loukkasi erittäin vakavasti lapsensa henkilökohtaista koskemattomuutta.Äidin on korvattava kavaltamansa rahat tyttärelleen viivästyskorkoineen yli seitsemän vuoden ajalta. Summa on noussut jo runsaasti yli 20000 euron.Hovioikeuden yksimielisestä ratkaisusta on mahdollista valittaa edelleen korkeimpaan oikeuteen.