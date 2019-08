Kotimaa

Sisäministeri: Suomeen ei saisi syntyä omilla säännöillään toimivia varjoyhteisöjä





Ryhmien sisäinen kontrollointi on vahvaa

Lapsi voi kokea, että on pienempi paha joutua kontrollin ja rajoitusten kohteeksi kuin perheensä ja yhteisönsä hylkäämäksi.

Tarkkoja määriä ei tiedä kukaan

Suomessa viranomaiset eivät ole tarpeeksi paljon yhteydessä vähemmistöryhmien kanssa, paitsi asioissa, joissa se on pakollista.