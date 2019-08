Kotimaa

Tällainen on miehen hengen vaatinut kiihdytys­ajotapahtuma – autojen kiihtyvyyttä ja huippunopeutta testataan

Lappeenrannassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kyseessä

Toivasen

kiihdytysajoissa sattui sunnuntaiaamuna vakava onnettomuus, jossa kuoli ihminen. Poliisin mukaan menehtynyt on noin 30-vuotias mies, joka ajoi onnettomuushetkellä 300:n kilometrin tuntivauhtia. Mies oli menettänyt ajoneuvonsa hallinnan. Asiasta kertoi ensin Yle https://yle.fi/uutiset/3-10927275 Poliisi on suorittanut tapahtumapaikalla teknistä tutkintaa. Tapausta tutkitaan kuolemansyyn tutkintana. Asiaan ei epäillä liittyvän rikosta.Tutkinnanjohtaja rikoskomisario Petri Korpisammal https://www.is.fi/haku/?query=petri+korpisammal kertoi STT:lle, että mies kuoli välittömästi. Korpisammal kertoo miehen syntyneen vuonna 1988 ja olleen kotoisin Pohjanmaalta.Ajoneuvossa ei ollut muita matkustajia, ja yleisö oli kiihdytysradan alkupäässä, Korpisammal kertoo. Hän ei kommentoi, oliko muita ajoneuvoja tai ihmisiä vaarassa onnettomuushetkellä.oli Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Ry:n tapahtuma, joka järjestettiin lentokentällä. Kiihdytysajot ovat tapahtuma, johon kuka tahansa voi osallistua.Onnettomuuden sattuessa tapahtuma oli ollut käynnissä vasta noin 15 minuuttia. Pelastusviranomaiset hälytettiin paikalle kello 10.18.Lappeenrannan Ilmailuyhdistyksen puheenjohtaja Ilkka Toivanen https://www.is.fi/haku/?query=ilkka+toivanen oli paikalla mukana järjestämässä tapahtumaa.– Ajaminen keskeytettiin välittömästi, eikä sisälle otettu enää uusia osallistujia onnettomuuden jälkeen, Toivanen kertoo.Toivanen ei ota kantaa itse onnettomuustapahtumien kulkuun. Hän kuitenkin muistuttaa, että onnettomuudesta ei aiheutunut paikalle olleelle yleisölle vaaraa.– Tietenkin tämä on todella valitettava ja surullinen onnettomuus.mukaan tapahtumaan osallistuvat ajavat jokainen vuorollaan kiitotietä pitkin suoraa pätkää. 402 metrin, eli ”varttimailin”, kohdalla mitataan kiihtyvyys. Mailin, eli 1609 metrin, kohdalla mitataan huippunopeus. Ajon voi suorittaa joko omalla autolla tai moottoripyörällä.– Maksua vastaan kuka tahansa voi tulla kokeilemaan oman auton ajoa kiitotiellä. Ajot tehdään yksi auto kerrallaan ja omalla vastuulla, Toivanen kertoo.– Monet käyvät testaamassa, miten esimerkiksi oma perheauto kulkee. Järjestäjä luo mahdollisimman turvalliset olosuhteet sille, että osallistujat pystyvät kokeilemaan nopeaa ajamista liikenteen ulkopuolella.Aiempina vuosina tapahtumassa on ollut satoja osallistujia. Osa osallistujista ajaa tapahtumassa useamman kerran ja osa vain yhden kerran.Tapahtumaa on järjestetty melkein 20 vuotta. Toivasen mukaan joka vuosi tehdään myös turvallisuussuunnitelma.– Paikalla on vapaapalokunta, lääkintähenkilökuntaa, yleensä ollut lääkäreitäkin paikalla. Riskit on pyritty minimoimaan.Osallistujat allekirjoittavat ennen tapahtumaa vastuuvapauslausekkeen, johon on kirjattu muun muassa auton tieliikennekelpoisuus. Kuljettajat osallistuvat ajoon omalla vastuullaan ja vastaavat itse ajoneuvonsa kunnosta.– Ajopaikka on sinänsä turvallinen, koska se on sileä ja tasainen kiitotie. Järjestävän tahon osalta katsotaan myös, että ajoneuvoissa ei ole irtotavaroita, akku on kiinni eikä ajoneuvossa ole muita irtoavia osia. Mitään kattavaa katsastusta tilanteessa ei ole mahdollista tehdä, Toivanen sanoo.

Vaikuttaako onnettomuus tapahtuman järjestämiseen tulevaisuudessa?

– En osaa tässä vaiheessa vielä kommentoida asiaa. Tästä pitää keskustella laajemmin.