Karu ilmiö on totta myös Suomessa: lapsia katoaa mystisesti, osa ei tule ikinä takaisin





Kadonneet ovat usein teini-ikäisiä tyttöjä

Pienessä osassa katoamisia ovat kysymyksessä ”kaikkein ikävimmät tapaukset” eli teini-ikäisten tyttöjen pakkoavioliitot ja ympärileikkaukset.

Kouluille tehtiin ohjeistus

Tilanne on suurempi tabu kuin vaikkapa kotiväkivalta.

Kunniaväkivalta on piilorikollisuutta.

Viranomaisille hankala tilanne

Asianomaiset haluavat pysyä mahdollisimman vaiti.