ABB:n tiloissa iso vesivahinko Helsingin Pitäjänmäessä

17.8. 1:27

Sprinkleriputki on vuotanut.

Teollisuusyritys ABB:n tiloissa Helsingin Pitäjänmäessä on sattunut iso vesivahinko, kertoo pelastuslaitos.



Päivystävä palomestari kertoo, että sprinkleriputki on vuotanut. Kellaritiloissa on vettä lattialla kymmenen sentin kerros useiden satojen neliöiden alalla.



Pelastuslaitoksen yksiköt ovat pumppaamassa vettä pois.