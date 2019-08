Hurja kojelautavideo: Avoautokuskin toiminta suojatien edessä suututti – ”Hyvä että ei ollut pieni koululainen ylittämässä”

Kotimaa

Hurja kojelautavideo: Avoautokuskin toiminta suojatien edessä suututti – ”Hyvä että ei ollut pieni koululainen

Videon kuvanneen miehen mukaan autolla oli vauhtia ainakin 60 kilometriä tunnissa. Alueella on 30 kilometrin nopeusrajoitus.

Helsinkiläismiehen kojelautakameraan tallentui torstai-iltapäivänä puoli viiden aikaan hurja tilanne Helsingin Naantalintiellä, Munkkivuoren ostoskeskuksen takana.Videolla auto pysähtyy suojatien eteen, kun takaa tulee ohi valkoinen avoauto, joka ajaa huomattavaa ylinopeutta suojatien yli. Lisäksi avoauto on törmätä vastaan tulevaan henkilöautoon ohittaen sen kylkeä hipoen.Videon kuvannut mies kertoo, että hän pysähtyi suojatien eteen aikeissaan peruuttaa kadun varressa sijaitsevalle pysäköintialueelle. Hän arvioi, että avoauton vauhti oli suojatietä ylittäessä noin 60 kilometriä tunnissa, ja auto kiihdytti vielä lisää. Alueella on 30 kilometrin nopeusrajoitus.– Suojatielle ei mielestäni ollut astumassa ketään, mutta sitä käyttävät paljon kouluista tulevat lapset ja nuoret, mies kertoo IS:lle.– Kyllä tilanne aiheutti suuttumuksen, kun ajatteli sitä kuljettajan välinpitämättömyyttä muiden ihmisten turvallisuutta kohtaan. Hyvä että ei ollut pieni koululainen ylittämässä suojatietä, mies toteaa.Tieliikennelaissa todetaan asiasta seuraavasti: ”Jos ajoneuvo tai raitiovaunu on pysähtynyt suojatien eteen, sitä ei saa ohittaa ajoneuvolla pysäyttämättä, ellei ohittajan ja ohitettavan väliin jää suojakoroketta tai vapaata ajokaistaa.”