Lämmin kesä helli mansikkakirjosiipiä, hopeatäpliä ja nokkosperhosia – päiväperhosten määrä kasvoi lähes kolmanneksen viime kesästä

Lämmin kesä helli mansikkakirjosiipiä, hopeatäpliä ja nokkosperhosia – päiväperhosten määrä kasvoi lähes kolma

Vaeltajat ovat runsaslukuisia vielä syyskesällä

Päiväperhosten määrä kasvoi lähes kolmanneksen viime kesästä, kertoo Suomen ympäristökeskus (Syke). Myös viime vuoden hellekesä oli perhosille suotuisa.Tänä vuonna perhosia hellivät lämpimät ja riittävän sateiset säät. Suotuisissa sääoloissa päiväperhosten on helppo etsiä ravintoa, pariutua ja munia.Suomessa esiintyy noin 120 päiväperhoslajia.Alkukesästä vahvistuivat mansikkakirjosiipien sekä kangas- ja auroraperhosten kannat. Myös hopeatäpliä, nokkosperhosia ja useimpia sinisiipiä on tänä kesänä voinut bongailla runsaita määriä. Viime kesän tapaan suokeltaperhonen ja juolukkasinisiipi olivat runsaslukuisia.Syke muistuttaa, että monen aiemmin eteläisen lajin runsastuminen Suomessa on seurausta ilmastonmuutoksen vaikutuksista luontoon.Vuosien 2013–2017 perhoskesät ovat olleet enimmäkseen heikkoja.Kaikkien perhoslajien osalta määrät eivät ole olleet erityisen runsaita. Toukkana nokkosella herkuttelevien kartta- ja neitoperhosten määrä on ollut vähäinen. Syken mukaan tämä saattoi johtua ravintokasvien kuivumisesta viime kesänä. Myös tyypillinen keskikesän valtalaji tesmaperhonen on ollut tavanomaista vähälukuisempi. Näitä kolmea lajia oli myös viime kesänä tavallista vähemmän.Yleensä heinäkuu on päiväperhoslajien parasta lentoaikaa. Tänä kesänä päiväperhosia on ollut runsaasti liikkeellä vielä elokuussakin.Syyskesällä liikkeellä ovat vielä aikuistalvehtijat ja vaeltajat. Tänä vuonna vaeltajista etenkin ohdakeperhonen on runsaslukuinen. Syke arvioi, että niitä kuoriutuu lähiviikkoina vielä lisää.Pian ohdakeperhoset suuntaavat kohti etelää, missä niiden jälkeläiset jatkavat matkaa Välimeren eteläpuolella oleville talvehtimisalueille.