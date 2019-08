Kotimaa

”Lapsia katoaa, mutta viranomaisten on vaikea puuttua siihen kulttuurisensitiivisyyden vuoksi”





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kouluista katoavat lapset on tunnustettu ongelma, mutta viranomaisten on vaikea puuttua siihen kulttuurisensitiivisyyden vuoksi.

Pitäisi hyväksyä se, että nämä asiat eivät ole olleet viranomaisilta pimennossa.

Ujuni: asia on viranomaisten tiedossa