Kotimaa

Sää lämpenee – lauantaina lähes hellettä

Pilvisyys on runsasta ja etenkin Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa tulee sadekuuroja. Muualla maassa sää on poutaisempaa ja etenkin aamupäivällä aurinkoista. Lounais-Suomessa tulee jokunen iltapäiväkuuro.Päivälämpötila vaihtelee 20 asteen molemmin puolin, Lapissa on viileämpää.Lauantaina Suomeen virtaa lämmintä ilmaa etelästä. Länsirannikon tuntumassa sekä maan pohjoisosassa tulee vesisateita. Muualla maassa sää on aurinkoista ja poutaista.Päivälämpötila on 20 – 24 astetta ja maan pohjoisosassa 15 - 20 astetta.Sunnuntaina sateita tulee vielä Pohjanmaalla sekä maan pohjoisosassa, muualla maassa on aurinkoista, poutaista ja lämmintä. Maanantaiyön sekä maanantain kuluessa voimakas matalapaine tuo Suomeen sateita, samalla lounaistuuli voimistuu selvästi. Illaksi sateet väistyvät itään. Sää jatkuu lämpimänä.