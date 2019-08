Kotimaa

Jyrki Lehtolan kolumni: Muistilista koululaiselle

Kaikki aikuiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sinun tulee näyttää aikuisellesi mallia ja kestää enemmän kuin aikuinen.

Aikuinen on

Seuraavilla ohjeilla pääset alkuun siitä, miten aikuisen kanssa tulee menetellä.kokevat olevansa erikoistapauksia.Tästä ei ole haittaa sinulle, jos oman aikuisesi harhaisuus jää vain virtuaalikanssakäymiseen toisten aikuisten kanssa heidän kilpaillessaan siitä, kumpi on hauraampi elämään kuuluvien vastoinkäymisten edessä.Koita olla myös välittämättä siitä, että kun aikuiset riitelevät keskenään, he vertaavat pian itseään koulukiusattuihin. Se on julmaa ja vastuutonta, mutta sellaisia aikuiset nykyään ovat.Sinun tulee näyttää aikuisellesi mallia ja kestää enemmän kuin aikuinen. Älä ota aikuisestasi mallia äläkä kerro hänelle kaikkea, mitä koulussa tapahtui, ettei aikuinen tuki Wilma-järjestelmää raivollaan. Kivi tennarissasi on usein vain kivi, ei merkki siitä, kuinka rikki peruskoulu on.Yritä ymmärtää aikuista. Aikuinen on sekaisin siitä, kun aikuisella on niin paljon mielipiteitä, joista se on liian ylpeä. Joskus aikuinen kuitenkin hiljenee, ja aina väärään aikaan.Aikuinen on kertonut sinulle, että koulukiusaaminen on väärin ja aikuinen opettaa sinulle myös, kuinka koulukiusaamisen hiljainen sivustaseuraaminen on väärin. Muutakin kiusaamista on kuin koulukiusaamista, mutta suvaitsevana itseään pitävä aikuinen ei halua puhua sellaisesta, koska se liittyy toiseen kulttuuriin, ja sellaisia tulee mykkinä kunnioittaa.Siksi aikuiselle täytyy välillä sanoa: ”Kunniaväkivalta, lasten, naisten lyöminen, vapauden rajoittaminen, ne ovat väärin kaikissa yhteyksissä. Mikä ihmisoikeuksissa on niin vaikea ymmärtää, vaikka ootkin hippi?”vaarallisimmillaan liikenteessä, liikkui se sitten pyörällä, kävellen, autolla tai sähköpotkulaudalla, koska aikuinen on liittänyt omaan liikkumiseensa ideologisen syvyyden.Ole varovainen. Ideologiaansa pullisteleva aikuinen ei välttämättä näe suojatietä ylittävää koululaista, koska aikuinen sokeutui juuri raivosta huomattuaan erilaisella kulkuneuvolla liikkuvan toimivan liikenteessä toisin kuin aikuinen itse olisi toiminut.Älä ota koulusta liikaa paineita. Kaikkea ei tule tietää. Aikuinenkaan ei tiedä. Opetusministeriaikuinen hankki juuri itselleen viisi erityisavustajaa pysyäkseen pystyssä ja silti aikuinen tulee kaatumaan niin, että romahtaa koulutiesi päälle.Aikuiset ovat usein tyhmiä ja laiskoja. Tee kotonasi sopimus ja rajoita aikuisesi ruutuaikaa. Kaikki paha alkaa siitä; ei siitä, että sinä pelasit Anime-peliä kymmenen minuuttia enemmän kuin oli sovittu.Ja aina kun aikuisesi uhoaa puhelimensa ääressä poistuvansa Twitteristä, saat karkkipussin, koska aikuinen valehteli.Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.