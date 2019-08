Jari Saarion 1 250 kilometrin soutu-urakka Kööpenhaminasta Helsinkiin päättyi – Heidi-vaimo halasi lämpimästi: ”Ihanaa saada hänet kotiin”

Kotimaa

Jari Saarion 1 250 kilometrin soutu-urakka Kööpenhaminasta Helsinkiin päättyi – Heidi-vaimo halasi lämpimästi:

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Läpi harmaan kiven, vaan ei hinnalla millä hyvänsä













Ahdas, ahtaampi, soutuvene





Kotijoukkojen kantti kesti









Joko viedään nuotioon?