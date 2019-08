Kotimaa

Porvoolaisessa hammashoitolassa havaittu tarttuva tuberkuloosi – altistuneet kartoitetaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Näsin hammashoitolassa Porvoossa on todettu tartuttava keuhkotuberkuloosi. Tuberkuloosille altistuneet on jäljitetty ja tiedossa, Porvoon kaupunki tiedottaa.Altistuminen on päättynyt 2. elokuuta ja hammashoitolaan voi tulla rauhallisin mielin.Tartunnan saanut on henkilökunnan jäsen. Kaikki mahdollisesti altistuneet asiakkaat kartoitetaan. Porvoon kaupunki on yhteydessä altistuneisiin asiakkaisiin puhelimitse kuukauden kuluessa, ja heitä ohjeistetaan tutkimusten järjestämisestä.Toimenpiteisiin on ryhdytty yhteistyössä Porvoon sairaalan, Porvoon terveyskeskuksen ja Kuninkaantietien työterveyden kanssa.Suomessa todetaan vuosittain noin 300 uutta tuberkuloositapausta, ja näistä suurin osa aikuisilla. Tapauksista alle kymmenen todetaan lapsilla ja nuorilla.Vain kolmasosa tuberkuloosille altistuneista terveistä aikuisista saa tuberkuloositartunnan, ja heistä vain yksi kymmenestä sairastuu tuberkuloosiin. Sairastumisriski tartunnan jälkeen on suurin pienillä, rokottamattomilla lapsilla, iäkkäillä ja niillä, joiden elimistön puolustuskyky on sairauksien tai lääkitysten myötä heikentynyt.Keuhkotuberkuloosin tavallisin oire on pitkittynyt yskä, johon usein liittyy limaisuutta tai ysköksiä. Tuberkuloosin yleisoireita ovat ruokahaluttomuus, laihtuminen, väsymys, yöhikoilu tai kuumeilu.Tuberkuloosi tarttuu keuhkotuberkuloosia sairastavan potilaan yskiessä. Tartunta tapahtuu oleskeltaessa pitkään tai toistuvasti samassa tilassa hengitystietuberkuloosia sairastavan henkilön kanssa tai toimenpiteessä.