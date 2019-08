Kotimaa

Teräaseen kanssa uhannut ryöstäjä iskenyt jo neljä kertaa Lahden keskustassa – poliisi pyytää vihjeitä

Hämeen





poliisi tiedottaa tutkivansa yhteensä neljää ryöstörikosta. Rikokset ovat tapahtuneet kahden päivän sisällä 12.–13. elokuuta Lahden keskustassa.Poliisi tiedottaa, että tekijä on pyytänyt uhreilta matkapuhelinta lainaksi ja heti sen jälkeen yrittänyt anastaa tai anastanut puhelimen teräaseella uhaten. Yksi uhreista on teon yhteydessä saanut sairaalahoitoa vaatineen vamman. Yksi pääsi pakenemaan.Poliisin tiedotteessa kerrotaan, että ensimmäinen rikos tapahtui maanantaina 12.8.2019 illalla kahdeksan aikaan Lahden kaupungintalon vieressä.Toinen teko tapahtui tiistaina 13.8. iltapäivällä viiden aikaan Harjukatu 28:n kohdalla. Heti sen jälkeen, niin ikään viiden aikaan iltapäivällä, tehtiin kolmas rikos Rautatienkatu 10:n kohdalla.Neljäs teko tapahtui 13.8. iltapäivällä vähän vaille kuudelta Vapaudenkatu 10:n kohdalla.Yhdessä teossa uhri oli alaikäinen, ja myös kahdessa muussa teossa uhrit ovat olleet nuoria aikuisia.Tekijä on noin 20–30-vuotias, 180 senttimetriä pitkä ja normaalivartaloinen. Hänellä on kapeat kasvot ja hän puhuu suomea.Tekijällä on ollut päällään tumma huppari. Hän on pitänyt huppua päässä. Lisäksi tekijällä on ollut shortsit ja tennarit.Hämeen poliisi pyytää asiasta jotain tietäviä ottamaan poliisin yhteyttä. Tiedot tai vihjeet pyydetään lähettämään sähköpostiin vihjeet.hame@poliisi.fi tai puhelimella 0295 414 222.