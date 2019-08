Kotimaa

Säästöpankin työntekijän epäillään kavaltaneen noin 350 000 euroa ja väärentäneen kassaraportteja

Epäilty on myöntänyt rikokset.Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen talousrikostutkinnassa on valmistunut syyteharkintaan Säästöpankissa syksyllä 2018 ilmitullut epäilty törkeä kavallus ja törkeä väärennys.Kavallus oli tullut esille pankin sisäisessä valvonnassa.Esitutkinnassa on käynyt ilmi että Säästöpankin työntekijä oli kavaltanut pankista yhteensä noin 350 000 euroa ja väärentänyt pankin kassaraportteja. Rikoksesta epäilty pankin työntekijä on myöntänyt tutkittavana olleet rikokset.Pankin asiakkaille ei ole koitunut kavalluksesta vahinkoa, eivätkä kavallukset ja väärennykset ole kohdistuneet pankin asiakasvaroihin.