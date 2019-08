Kotimaa

Luvassa ukkoskuuroja lähes koko maahan

Sadekuuroja ukkosineen tulee niin etelässä kuin pohjoisessa, vähiten länsirannikolla ja Pohjois-Lapissa.Etelässä tuulee kohtalaisesti lounaasta, Pohjois-Lapissa koillisesta.Päivälämpötila on etelässä 17 – 20 astetta, idässä ja pohjoisessa 15 – 18 astetta ja Pohjois-Lapissa 10 - 15 astetta.Torstaina matalapaine liikkuu Etelä-Lapin yli itään.Sateisinta on pohjoisessa. Etelä-Lapista Kainuuseen myös ukkostaa.Maan etelä- ja keskiosassa voimistuu länsituuli ja kuurosadealue liikkuu itään. Aamulla sataa lännessä, iltapuolella kuurosateita ukkosineen tulee idässä. Lounaassa on päivällä poutaa ja aurinkoisinta.Päivälämpötila on etelässä 17 – 20 astetta, idässä ja pohjoisessa noin 15 astetta ja Pohjois-Lapissa 10 - 15 astetta.Perjantaina maan etelä- ja keskiosassa on ohimenevästi poutaisempaa ja aurinkoisempaa, illalla länteen leviää vähäisiä sateita.Sadekuurot painottuvat Pohjois-Pohjanmaan tienoille. Lapissa on pilvistä ja sateet jäävät vähäisiksi.Päivälämpötilat ovat ennallaan.