Poliisi: Karhuongelma riivaa Joensuun Huhtilampea – metsästäjät ampuivat 170-kiloisen uroskarhun, uusi havainto heti seuraavana päivänä

Kotimaa

Poliisi: Karhuongelma riivaa Joensuun Huhtilampea – metsästäjät ampuivat 170-kiloisen uroskarhun, uusi havaint

Alueella

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Joensuun riistanhoitoyhdistyksen SRVA-, eli suurriistavirka-apu-henkilöstö lopetti varhain sunnuntaiaamuna karhun Joensuun Huhtilammella. Karhu oli 170-kiloinen uros.Paikalliset ihmiset ja mökkiläiset olivat hätistelleet karhuja pihoistaan tuloksetta lukuisia kertoja. Poliisi määräsi karhun lopetettavaksi neljän aiemmin tehdyn karkotuksen ja Riistakeskuksen rakentaman sähköaidan osoittauduttua tuloksettomiksi, tiedottaa Itä-Suomen poliisi.Karhun lopettamispäätös tehtiin, koska alueella on vakituista asutusta, liikennettä ja elokuussa myös kouluun kulkevia lapsia. Itä-Suomen poliisi katsoi, että karhun liikkuminen heikensi alueella asuvien ja oleskelevien ihmisten turvallisuutta.on liikkunut tänä kesänä paljon karhuja.Joensuun Huhtilammen, Uskalin ja Palon alueelta on kirjattu hätäkeskukseen toukokuun ja elokuun välisenä aikana yli 20 ilmoitusta piha-alueilla liikkuneista karhuista. Lisäksi Riistakeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen ylläpitämään Tassu-järjestelmään on kirjattu alueelta yli 40 merkintää karhujen pihakäynneistä, tiedottaa poliisi.170-kiloisen uroskarhun lopettaminen ei kuitenkaan poistanut karhuongelmaa kyseiseltä alueelta, sillä poliisi sai jo seuraavana iltana ilmoituksen roska-astioita kaataneesta otsosta. Riistanhoitoyhdistyksen arvion mukaan alueella liikkuvat karhut ovat jossakin vaiheessa tottuneet etsimään ravintoa asutuksen läheisyydessä ja poliisi on antanut alueelle uuden karkotusmääräyksen.Elokuun 20. päivä alkavan karhunmetsästyksen toivotaan tuovan ongelmaan jonkinlaisen ratkaisun.– Vaikka karhunmetsästyksen nykyiset lupaehdot eivät näin edellytäkään, poliisi toivoo metsästyksen kohdistuvan erityisesti taajamien ja asutuksen lähellä liikkuviin sekä häiriötä ja omaisuusvahinkoja aiheuttaneisiin karhuihin, tiedotteessa kerrotaan.Poliisilain 2:16 §:n mukaan poliisilla on oikeus ottaa kiinni ja viimesijaisena keinona lopettaa eläin, joka aiheuttaa vaaraa ihmisten hengelle tai terveydelle tai huomattavaa vahinkoa omaisuudelle.