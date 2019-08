Kotimaa

Poliisi: Karhu lähti seuraamaan kahta 10-vuotiasta poikaa Mikkelissä

Juuri nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Karhu lähti seuraamaan kahta kymmenvuotiasta poikaa tänään Mikkelissä, tiedottaa Itä-Suomen poliisi.Pojat olivat lähteneet koulusta pyörillä, kun karhu oli lähtenyt seuraamaan heitä Raviradantiellä. Kello oli 13.55 tiistaina.Poliisin havaintojen mukaan karhun jälkiä oli tiellä noin kymmenen metrin matkalla ja karhu oli poistunut raviradan suuntaan.Alueella olevaa koulua on tiedotettu asiasta ja poliisi on paikalla. Paikalle on poliisin mukaan pyydetty myös Riistanhoitoyhdistyksen suurriistavirka-apuosasto karkotustehtävään.– Poliisi on varautunut antamaan myös karhun poistamispäätöksen mikäli sen todetaan liikkuvan taajaan asutulle alueelle, tiedotteessa kerrotaan.Poliisi pyytää välttämään tarpeetonta liikkumista Raviradantiellä, raviradalla sekä Siekkilän alueella.