Kotimaa

Sateinen ja lämmin sää jatkuu lähipäivien ajan

Sadekuuroja ukkosineen tulee yleisimmin maan pohjoisosassa.Maan etelä- ja keskiosassa kuurot ovat paikallisempia, ukkosen mahdollisuus on suurin maan länsiosassa.Päivälämpötila on etelässä 20 – 23 astetta, maan keskiosassa noin 20 astetta, pohjoisessa 15 – 20 astetta ja Itä- ja Pohjois-Lapissa noin 15 astetta.Keskiviikkona sää vaihtelee puolipilvisen molemmin puolin ja sadekuuroja ukkosineen tulee eniten Lapissa ja Koillismaalla, paikoin myös maan etelä- ja keskiosassa.Päivälämpötila on 17 – 21 astetta, Etelä-Lapissa 15 – 18 astetta ja Pohjois-Lapissa 12 - 15 astetta.Torstaina maan pohjoisosassa tulee edelleen yleisimmin ukkoskuuroja, paikoin iltapäivällä myös etelämpänä. Maan länsiosassa on enimmäkseen aurinkoista ja poutaa.Päivälämpötila on etelässä noin 18 astetta, maan keskivaiheilla 15 astetta ja Pohjois-Lapissa 10 asteen tienoilla.