Nyt katseet taivaalle! Aamuyöstä odotettavissa perseidien ilotulitus

Eteläisessä Suomessa on mahdollisuus nauttia tiistain varhaisimpina tunteina upeista tähdenlennoista. Juuri nyt on paras aika perseidien tähdenlentoparven havaitsemiseksi, Tähtitieteellinen yhdistys Ursa tiedottaa.Tähdenlennot havaitsee parhaiten kuun laskeuduttua. Se tapahtuu Suomessa tiistaina noin kello kahdelta aamuyöllä. Käytännössä perseidejä näkyy vain Oulun alapuolella, sillä pohjoisessa yöt ovat liian kirkkaita ilman kuun vaikutustakin.Perseidit on säännöllinen meteoriparvi. Se aiheuttaa tähdenlentoja vuosittain suunnilleen samoihin aikoihin.Perseidit ovat pyrstötähti Swift-Tuttlesta irronneita murusia, jotka ajautuvat maan ilmakehään. Ilmakehään putoava komeettapöly aiheuttaa hehkuvan ilman aiheuttamia valoviiruja, joita kutsutaan tähdenlennoiksi. Perseidien aktiivisimman vaiheen aikana voi näkyä myös poikkeuksellisen kirkkaita tähdenlentoja eli tulipalloja.Swift-Tuttlen ytimen halkaisija on 26 kilometriä. On arvioitu, että törmätessään Maahan sillä olisi noin 28 kertaa niin paljon energiaa kuin dinosaurusten valtakauden päättymiseen yhdistetyllä asteroidin tai komeetan törmäyksellä 66 miljoonaa vuotta sitten.Komeetan kiertorata on kuitenkin hyvin tunnettu, eikä se ole törmäämässä maapalloon ainakaan 2000 vuoteen. Ihmisillä on siis hyvin aikaa nauttia komeetan vuosittaisesta ilotulituksesta. Tänä vuonna paras hetki siihen on juuri nyt.