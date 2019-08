Kotimaa

Kesämökki paloi Varkaudessa – omistajan epäillään kuolleen palossa

Poliisi epäilee, että Varkaudessa Pohjois-Savossa palaneen kesämökin omistaja on kuollut tulipalossa.Palokunnan saapuessa Kangaslammilla Miehalanjärven rannalla sijaitsevalle paikalle, mökki ja sen pihapiirissä ollut aitta olivat jo täysin palaneet. Myös maastoa oli palanut joidenkin aarien verran.Alustavan tutkinnan perusteella epäillään, että mökin omistaja on jäänyt liekkeihin.Onnettomuuden tutkinta on vielä alkuvaiheessa, eikä poliisi osaa arvioida syttymissyytä.Jälkisammutus jatkuu palopaikalla, ja raunioiden jäähdyttyä alkaa palopaikan tekninen tutkinta.