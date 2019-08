Kotimaa

Loviisalainen Kimmo rakastaa joulua niin paljon, että hän valmistautuu siihen jo kesällä – taustalla surullinen tarina

on helteinen heinäkuinen aamupäivä, ja Loviisan keskustan historiallisessa vanhassakaupungissa on rauhallista. Monet paikalliset viettävät kuumaa päivää läheisellä uimarannalla tai talojen takana puutarhoissaan.Eräässä Loviisan keskustassa sijaitsevassa tiilisessä omakotitalossa ei kuitenkaan innostuta kesäisistä puuhista.Sen sijaan todelliseksi jouluhulluksi ylpeästi tunnustautuva Kimmo Lonka https://www.is.fi/haku/?query=kimmo+lonka , 50, valmistautuu pajassaan jo täyttä höyryä tulevaan jouluun.Omakotitalo on ensi silmäyksellä varsin tavallinen, viihtyisä koti pienemmällä paikkakunnalla. Olohuoneessa on suuri ruokapöytä, sohva, televisio sekä kolme lasivitriiniä koriste-esineineen. Takapihalla on omenapuita ja tasaiseksi leikattu nurmi.Tavallinen ei kuitenkaan ole sopiva sana kuvailemaan tunnelmaa, kun astutaan sisään Kimmon omaan työpajaan.

Isäntä johdattaa vieraat eteiskäytävän päähän huoneeseen, joka on lattiasta kattoon täynnä joulutunnelmaa keskellä heinäkuuta.Työpajassa on hevosenkengän muodossa tasoja, jotka ovat täynnä joulukankaita ja muita materiaaleja. Työpöydällä on kaksi erilaista Singer-merkkistä ompelukonetta. Seinille on ripustettu vanhoja joulukortteja ja joulukalentereita.Pöydällä on joulutaloksi sisustettu upea nukketalo, itse askarreltuja jouluisia hiusdonitseja, vanhoista joulukorteista askarreltuja joulurasioita ja himmeleitä.– Tämä on tällainen pieni oma paikkani, jossa puuhailen. Päässäni on niin paljon jouluideoita, että en millään ehdi toteuttamaan niitä kaikkia, Kimmo kertoo.Kimmon joulupajasta huomaa, että hänen tyylinsä on hyvin perinteinen. Nykyaikaiset jouluvalot ja amerikkalaistyyliset koristeet loistavat poissaolollaan.– Vanhin joulukorttini on vuodelta 1904, Kimmo sanoo.– Minusta on tärkeää näyttää nuorille, millainen joulu on joskus ollut.

on rakastanut joulua aina, mutta sysäys oman joulupajan perustamiseen johtuu oikeastaan surullisesta asiasta.Kimmo sai vuonna 2016 täysin yllättäen sydäninfarktin. Elvytys kesti 52 minuuttia.– Sain kuusitoista kertaa sähköä sydämeeni, jonka jälkeen minut vietiin Meilahden sairaalaan, Kimmo kertoo.Siitä alkoi pitkä toipuminen. Kimmo oli ensin kaksi viikkoa sairaalassa ja sen jälkeen kuntoutettavana. Vuoden päästä hänet ohjattiin työkokeiluun, jossa kokeiltiin, millaisia askareita sydän kestää.Työkokeilussa Kimmo tutustui ompeluopettajaan. Ompeleminen herätti hänen kiinnostuksensa, vaikka hän oli ommellut jotain edellisen kerran ala-asteella.– Päätin, että minäpäs teen tilkkutyynyn. Opettaja näytti minulle, miten tilkkutyyny tehdään. Kun se oli valmis, latasin kuvan heti Facebookiin, Kimmo naurahtaa.– Sitten joku kaverini kysyikin, että voisinko tehdä hänellekin sellaisen. Kyselyitä alkoi tulla lisää. Vastasin heille, että kai minä voisin tehdä.

Kimmo on osittain sairauseläkkeellä, joten hänellä on aikaa panostaa rakkaaseen harrastukseensa. Ompeleminen ja askartelu tuovat hänelle suurta iloa elämään.Sairauseläkkeellä rahatilanne ei aina ole paras mahdollinen, joten Kimmo kierrättää käytettyä tavaraa niin paljon kuin suinkin mahdollista. Hän saa paljon materiaaleja ilmaiseksi, kun naapurit ja fanit antavat hänelle esimerkiksi joulukankaita ja vaikkapa tyhjiä pahvihylsyjä. Niistä syntyy Kimmon käsissä upeita koristeita.Kimmolla on Facebookissa suosittu Kimmon joulumaailma -sivusto, jonka seinällä on paljon kauniita kirjoituksia faneilta.On ilo ollut tutustua Kimmoon. Joulu, tuo vuoden kohokohta, ei olisi samanlainen ilman Kimmoa ja hänen ihania käsitöitään.Aivan ihana, rakkaudella tehty joulumaailma, kuuluvat viestit.Facebook-yhteisön kautta fanit ovat innostuneet ottamaan yhteyttä kauempaakin.

Kimmo nostaa työpöytänsä alta esiin kolme isoa, pahvista postipakettia.– Eräs fanini Raisiosta lähetti minulle eilen tavaraa. Jatta https://www.is.fi/haku/?query=jatta lähetti minulle ison kasan kankaita ja muita tavaroita, mies kiittelee.Kimmo vietti juuri äsken kesäkuussa omia 50-vuotisjuhliaan. Mikäpä muu teemana olisi voinut olla kuin joulu.Facebookista löytyy kuva juhlien perinteisestä mansikkakakusta. Sen päällä on suloisen lumiukon vetämä jouluauto, jonka kuormassa on punaisia mansikoita. Kakku olikin juhlien ainoa ruoka, joka ei ollut perinteinen jouluherkku.– Söimme laatikoita ja muita jouluruokia. Kaikki vieraat saivat myös oman joululahjan!

kohokohtaan eli jouluaattoon Kimmo valmistautuu huolellisesti koko vuoden.Nyt heinäkuussa on mitä sopivin vuodenaika valmistaa jouluhilloja.– Olen jo purkittanut jouluksi raparperihilloa, ja kohta pääsen tekemään omenahilloa, hän kertoo.Joulusesongin alkaessa Kimmo raivaa olohuoneensa tavallisista koriste-esineistä tyhjäksi ja sisustaa koko talosta upean joulumaan. Viime vuonna Kimmo oli kolmatta kertaa mukana Loviisan wanhat joulukodit -joulutapahtumassa. Silloin heidän kotonaan kävi neljän päivän aikana yli 700 vierasta tutustumassa talon ihmeisiin.Jouluaaton Kimmo viettää kaikessa rauhassa kahdestaan oman puolisonsa kanssa. He käyvät yhdessä joulusaunassa, rentoutuvat kotona villasukat jalassa ja tietysti nauttivat upean jouluillallisen.– Jouluna on ihanaa vain nauttia ja olla, Kimmo sanoo.Jouluinnostus juontaa juurensa hänen omaan lapsuuteensa. Lähisukulaiset pitivät tukkuliikettä, johon somistettiin aina joulun alla hieno joulumaa asiakkaiden iloksi.– Muistan, että kiertelin pikkupoikana katsomassa kaikkia niitä tavaroita aivan ihastuksissani.

jouluinnostusta toppuuttelee hänen pitkäaikainen puolisonsa, johon jouluhuuma ei ole aivan samalla tavalla päässyt tarttumaan.– Ehtona on, että loppiaiseen mennessä olohuoneen joulutavarat on pakattava varastoon, puoliso kertoo IS:lle samalla, kun Kimmo tarjoaa kahvia tonttukuvioisista pienistä posliinikupeista vierailleen.– Viime vuonna laskin joulutavaroita pois kerätessäni, että niitä oli yli 1500 kappaletta, Kimmo myöntää.