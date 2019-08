Marice oli 40-vuotias, kun hänen miehensä Timo lausui musertavat sanat – lääkärin ottamista kuvista paljastui näky, joka tiesi kuolemaa

Kotimaa

Marice oli 40-vuotias, kun hänen miehensä Timo lausui musertavat sanat – lääkärin ottamista kuvista paljastui

”Saattaa olla, että isi ei jaksa”





”Annan tyttärelle syntymäpäivät, mutta sinulle en pysty antamaan hääpäivää”





”En halunnut pysähtyä enkä kohdata asioita”









”Aloin nähdä tähdet taivaalla”





”Mietin saanko enää rakastaa”









”Herätkää; mitä jos toinen ei ole täällä enää huomenna”