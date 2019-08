Loch Nessin hirviön sukulainen Taivalkoskella, näkki Savonlinnassa... Myös Suomessa ”nähty” vesihirviöitä – mikä otus yritti viedä soutavan eukon Kyyvedellä?

Kotimaa

Loch Nessin hirviön sukulainen Taivalkoskella, näkki Savonlinnassa... Myös Suomessa ”nähty” vesihirviöitä – mi

Mikä

Mies





Suurten

Näissä tarinoissa on hyvin tyypillistä se, että otetaan kansainvälinen eksoottinen aihe ja lisätään siihenjoku paikallinen turjake sankari.









Taivalkosken