Kotimaa

Sukeltajaa etsitään Iso-Melkutin-järvestä Lopella

10.8. 13:28

Sukeltajaa etsitään parhaillaan Iso-Melkutin-järvestä Lopella Kanta-Hämeessä, pelastuslaitos kertoo.

Pelastuslaitos sai hälytyksen järvelle hieman ennen puoli yhtä iltapäivällä.



Pelastuslaitokselta kerrotaan, että kadoksissa oleva sukeltaja on osa isompaa sukeltajaseuruetta. Seurueen jäsenet olivat ensin etsineet kadonnutta omin voimin.



Nyt paikalla on useita pelastuslaitoksen yksikköjä sukeltajineen.



Iso-Melkutin on sukeltajien suosima kirkasvetinen järvi.