Kotimaa

Heinolassa metsäpalo – rakennuksia oli vaarassa

Päijät-Hämeessä Heinolassa metsäpalo on uhannut rakennuksia, kertoo päivystävä palomestari. Palo on kuitenkin saatu rajattua ja rakennukset pelastettua.Palomestarin arvion mukaan paloalue on noin puolitoista hehtaaria. Vaikeakulkuinen ja pimeä metsä on vaikeuttanut sammutustöitä.Pelastuslaitos sai hälytyksen metsäpalosta hieman ennen aamukahta, kun lähialueen mökkiläinen ilmoitti savunhajusta.Palopaikka on Pikijärvien lähellä. Päijät-Hämeessä on voimassa metsäpalovaroitus.Palon syttymissyytä ei toistaiseksi ole tiedossa.