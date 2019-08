Kotimaa

Heinolassa suuri metsäpalo – vaikeakulkuinen, pimeä metsä hidastaa sammutustöitä

Heinolassa suuri metsäpalo – vaikeakulkuinen, pimeä metsä hidastaa sammutustöitä 10.8. 4:10

Alueella on voimassa metsäpalovaroitus.

Päijät-Hämeessä Heinolassa palaa useampi hehtaari metsää. Päivystävän palomestarin arvion mukaan paloalue on noin kolme–neljä hehtaaria. Vaikeakulkuinen ja pimeä metsä vaikeuttaa sammutustöitä ja paloalueen arvioimista. Palomestarin mukaan paloa rajataan parhaillaan, ja palo etenee rauhallisesti.



Pelastuslaitos sai hälytyksen metsäpalosta hieman ennen aamukahta, kun lähialueen mökkiläinen ilmoitti savunhajusta.



Palopaikka on Pikijärvien lähellä, eikä alueelle mene tietä. Päijät-Hämeessä on voimassa metsäpalovaroitus.