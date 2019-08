Erikoinen ja arvokas testamenttirikos muhii oikeudessa – yrittikö mies puijata sukulaisiaan härskillä konstilla?

Kotimaa

Erikoinen ja arvokas testamenttirikos muhii oikeudessa – yrittikö mies puijata sukulaisiaan härskillä konstill

Näin vääntö sai alkunsa

Tällä perusteella testamentti oli väärennös

Tällä perusteella mies kiistää syyllisyytensä

IS uutisoi alkukesästä käräjäoikeuden päätöksestä, jonka mukaan ilomantsilaismies väärensi testamentin, jolla hän tavoitteli kuolleen setänsä yli 200 000 euron arvoista omaisuutta.Mies sai törkeästä väärennöksestä ja törkeästä petoksen yrityksestä 1 vuoden ja 4 kuukauden ehdollisen vankeuden sekä sen lisäksi 60 tuntia yhdyskuntapalvelua.Mies vannoi syyttömyyttään, ja asian puinti jatkuu Itä-Suomen hovioikeudessa, jonne hän toimitti valituksensa viime kuussa.– Valittaja ei ole syyllistynyt asiassa mihinkään rikokseen. Käräjäoikeus on arvioinut asiassa esitetyn näytön väärin ja päätynyt siitä syystä väärään lopputulokseen, miehen hovioikeuteen lähetetyssä valituksessa lukee.Hän vaatii tuomion kumoamista.Miehen setä kuoli reilut pari vuotta sitten. Kuolinpesän osakkaina ei ollut rintaperillisiä.Perunkirjoituksen aikoihin mies toi yllättäen esille kymmenisen vuotta aiemmin laaditun testamentin, johon hän yritti vedota. Testamentissa määrättiin, että hän saisi setänsä koko omaisuuden. Mies väitti, että testamentti olisi löytynyt pankista.Kaikki kuolinpesän osakkaat eivät kuitenkaan hyväksyneet testamenttia, vaan he veivät asian riita-asiana oikeuteen ratkaistavaksi. Myös poliisille tehtiin rikosilmoitus. Riitaprosessin aikana mies ymmärsi, että testamentissa olisi muotovirhe, jonka takia se voisi olla pätemätön.Ensin mies päätti olla vetoamatta testamenttiin muutamaa kuolinpesän osakasta kohtaan ja lopulta myöhemmin kaikkia kuolinpesän osakkaita vastaan. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus vahvisti riita-asiassa solmitun sovinnon, jonka perusteella testamentti oli pätemätön.Syynä pätemättömyyteen oli se, että testamentin oli vainajan lisäksi allekirjoittanut todistajina hänen kaksi läheistään. Todistajien näet pitäisi olla täysin esteettömiä. Vaikka mies lopulta siis luopui testamenttiin vetoamisesta, rikosprosessi jylläsi, koska oli epäilys, että hän olisi väärentänyt testamentin.Pohjois-Karjalan käräjäoikeus katsoi kesäkuussa antamassaan tuomiossaan, että testamentti todellakin oli väärennös, ja mies syyllistyi siten törkeisiin rikoksiin.Keskusrikospoliisin rikoslaboratoriossa vertailtiin syytetyn ja vainajan allekirjoitusnäytteitä, mutta ei todistajien. Oikeus katsoi todennäköiseksi, että syytetty olisi väärentänyt testamenttiin vainajan ja todistajien allekirjoitukset.Oikeuden mielestä väärennöksen puolesta puhui myös muu asiassa esitetty näyttö. Oikeus ei pitänyt esimerkiksi sitä uskottavana, että testamentti olisi otettu pankkiin säilytykseen, koska vainajalla ei ollut tallelokeroa.Oikeus totesi, että rikosprosessin aikana vastaan tuli vainajan aito testamentti, jonka hän oli laatinut veljensä kanssa 1990-luvun alussa. Tämä testamentti löytyi vain hetkeä ennen oikeudenkäynnin alkua vainajan kotoa, jossa se oli vanhojen asiakirjojen ja sanomalehtien välissä. Oikeus oli sitä mieltä, että mikäli vainaja olisi laadituttanut uuden testamentin, olisi sitä säilytetty samankaltaisessa paikassa kuin vanhaa. Oikeuden mukaan vainaja olisi kopioinut uuteen testamenttiin myös samankaltaisia lauseita vanhasta, eli aidosta testamentista.Mies kyseenalaistaa ennen kaikkea keskusrikospoliisin rikoslaboratorion laatiman käsialatutkimuslausunnon, koska todistajien allekirjoitusnäytteitä ei tutkittu.– Tutkimuksessa ei (...) ole tutkittu esimerkiksi sitä, ovatko (todistajien) allekirjoitukset heidän omansa tai onko (todistajanainen) tai onko (todistajamies) allekirjoittanut (vainajan) allekirjoituksen testamenttiin. Lausunnossa onkin todettu, että tutkimustulosten tulkintaa on vaikeuttanut se, ettei tutkimuksessa ole ollut käytettävissä (todistajamiehen) tai (todistajanaisen) allekirjoitusnäytteitä. Tämä heikentää lausunnon näyttöarvoa, miehen vastauksessa todetaan.Miehen mielestä mikään muukaan käräjäoikeuden esiin tuoma asia ei tue hänen syyllisyyttään.Miehen mielestä käräjäoikeuden tulkinta testamentin säilyttämisestä on väärä. Käräjäoikeus oli sitä mieltä, ettei pankki olisi voinut ottaa testamenttia säilytykseen, koska vainajalla ei ollut tallelokeroa. Tosiasiassa testamentti löytyi pankin holvin asiakirjasäilytyksestä, jossa se on yhä. Mutta se on epäselvää, kuka ja koska testamentin on sinne tuonut.Siitä ei ole vielä tietoa, koska mahdollinen pääkäsittely Itä-Suomen hovioikeudessa pidetään.