Luumäen kuolonkolarin tutkinta jatkuu enää kuulusteluita tekemällä – autossa olleiden erimielisyyden syy yhä epäselvä

Luumäellä heinäkuussa sattuneen kuolonkolarin tutkinta etenee enää kuulusteluja tekemällä, kertoo tutkinnanjohtaja Saku Tielinen Kaakkois-Suomen poliisista.Tutkinnassa avaintodistajina ovat silminnäkijät. Tielinen kertoo, että muutama autoilija ajoi tien viereen pysähtyneen auton ohi, ennen kuin takaa tullut rekka osui auton ulkopuolella seisseisiin ihmisiin.Ainakin näiden henkilöiden kuulustelut ovat vielä kesken.Onnettomuus sattui, kun Kouvolan suuntaan Valtatie 6:tta ajaneen henkilöauton kuljettaja pysäytti auton moottoriliikennetien reunaan. Auto oli osittain ajoradalla.Autossa olleilla henkilöillä oli erimielisyyttä, jonka vuoksi he nousivat autosta. He seisoivat auton takana tai sivulla. He olivat myös ajoradalla. Kaksi henkilöä kuoli tapahtumapaikalle, kun takaa tullut rekka osui heihin ja autoon. Yksi loukkaantui.Tielinen ei kommentoi sitä, mikä oli autossa olleiden henkilöiden erimielisyyden syy.– Kuulustelut ovat vielä kesken, joten en kommentoi, mitä muissa kuulusteluissa on selvinnyt. Se voi vaikuttaa muiden sanomisiin, Tielinen sanoo.Tutkinnan rikosnimikkeet ovat pysyneet samana. Autossa olleita epäillään liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Rekan kuljettajaa epäillään liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kahdesta kuolemantuottamuksesta ja yhdestä vammantuottamuksesta.Venäläinen rekan kuljettaja on ollut vapaa lähtemään.– En tiedä, onko hän jatkanut rekan kuljettajana Suomessa vai onko ollut niin järkyttynyt, ettei ole pystynyt, Tielinen sanoo.