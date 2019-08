Kotimaa

15-vuotias surmaaja johdatteli konstaapelin latoon keskellä talvea – olkien päällä odotti nuoren naisen ruumis





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

















Lue myös sarjan ensimmäinen osa: Vihtiläinen kirjailija lähti lämmittämään aamusaunaa, kun hintelä surmaaja iski – karmiva löytö kukkapenkistä https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006192851.html