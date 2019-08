Kotimaa

Kommentti: Minne katosi taskulaskin?

ei laskinta löytynyt, kun kansakoulun laskentokirja aikoinaan avattiin. Ensin opeteltiin numerot, jotka kaikille eivät vielä olleet tuttuja.Ensimmäisen matemaattisen onnistumisen koin, kun piti taululle piirtää kakkonen. Pyöräytin sen komeasti lenkkeineen. Se tuli vähän vinoon, joten piirsin alle viivan.– Hieno kakkonen, ja viiva alla, että näkee, missä asennossa sitä pitää katsoa, ylisti opettaja.siirryimme joutsenien ja tonttujen laskemisesta puhtaitten numeroiden käsittelyyn, aritmetiikkaan, algebraan ja geometriaan. Ja lopuksi laskento luisti!Ei laskukone sinänsä mikään ihme juttu ollut, olihan kaupoissa kassakoneita ja paperirullalle laskevia sähköisiä pöytäkoneita konttoreissa.1970-luvun puolivälin jälkeen raksutti IS:n viiksekkään toimituspäällikön pöytälaite kiivaaseen tahtiin, kun hän ynnäsi matkalaskuja ja muita kuluja ja miinusti liikaa laskutetut markat ankarasti pois.taskulaskin oli jo tullut Suomenkin markkinoille, mutta oli yhä niin viimeistä huutoa, että ei niitä juuri kenelläkään ollut.Nimikin oli harhaanjohtava, koska ei sillä tietenkään taskussa laskettu vaan kourassa tai pöydällä. Taskulaskin siitä kuitenkin tuli kouralaskimen sijaan. ”Ooh, kassakone, joka mahtuu taskuun!”Puolisen vuotta maltoin odottaa, sitten oli pakko nostaa tililtä huimat 85 markkaa ja rientää laskinkauppaan. Ei minulla kohtuullisena päässälaskijana mitään tarvetta Casiolle ollut, mutta hetkessä olin Ilta-Sanomien toimituksen moderni sankari, mies, jolla on oma taskulaskin.Jokainen kävi ihmettelemässä pikkuisen vekottimen salamannopeaa laskutaitoa. Ynnättiin, miinustettiin, kerrottiin ja jaettiin – ja laskettiin prosentit mistä vain!Jos 85 markkaa peruslaskimesta oli paljon, niin kohta ilmestyneiden Texas-funktiolaskinten hinnat ne vasta pilvissä olivat.Ja takaisin arkeen: eiväthän taskulaskimet mihinkään kadonneet, siirtyivät vain matkapuhelimiin. Kännyköitä ei sentään tunneta alun turhien yritysten jälkeen taskupuhelimina.Ai mihin laskintani käytin?laittoi laskimen muistiin näkymättömiin luvun 0,513513 ja kysyi kaverilta, montako olutta lauantaina joit, moneltako läksit baarista kotiin, mikä on ikäsi ja montaako yritit – ja minäpä lasken tällä laitteellani yhteen, mitä tästä kaikesta on seurauksena...Näpäys memory-nappulaan ja laskin väärin päin kaverin eteen, että lue vastaus: EI SEISO.Joo, totta, ei se Pikku-Kalle-vitsi niin kamalan huono olekaan.