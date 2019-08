Kotimaa

Kunnissa käytetään lainvastaisesti vuokra­sosiaalityöntekijöitä

9.8. 9:27

Useat kunnat ovat käyttäneet lainvastaisesti yksityisiä sosiaalityöntekijöitä kunnan sosiaalipalveluissa.

Aluehallintovirastot ovat puuttuneet asiaan lähettämällä kunnille ohjauskirjeitä sosiaalipalvelujen järjestämisestä. Osa kunnista on jatkanut toimintaa kirjeistä huolimatta.



Ongelmia on havaittu erityisesti sote-palveluiden ulkoistamisen yhteydessä. Uutena ilmiönä on tullut esiin vuokratyövoiman käyttäminen sosiaalityöntekijöinä.



Lain mukaan julkista valtaa saa käyttää vain virkasuhteessa. Sosiaalityöntekijän työhön kuuluu julkisen vallan käyttöä esimerkiksi silloin, kun tehdään palvelu- ja asiakasmaksupäätöksiä.