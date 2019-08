Presidenttiparin pyydyslupareissu Karjalohjalla lähestyi jo vesiperää – rouva Jenni Haukion hoksaavaisuus pelasti tilanteen

Kotimaa

Presidenttiparin pyydyslupareissu Karjalohjalla lähestyi jo vesiperää – rouva Jenni Haukion hoksaavaisuus pela

Karjalohjasta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Minusta se on hienoa, että presidentit saavat liikkua täällä kaikessa rauhassa.

Pyydyslupia





Katiska

Kysyn aina kaikilta. Ja hänhän on ihminen, niin kuin kuka tahansa meistä, ja tiesin, ettei hän ole yli 64–vuotias.

Unkan





Rouva

Ei mitään ”tiedättekö, kuka minä olen” tai ”minä tunnen Kauko Helovirran” -asennetta.

Unkan





Heti