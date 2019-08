Mies ällistyi, kun näki tilaamattoman paketin saapumisilmoituksen sähköpostissaan – Posti kertoo, että mokan takana on mitä omituisin yhteensattuma

Kotimaa

IS:n lukija sai tämän viikon tiistaina sähköpostiinsa hyvin erikoisen saapumisilmoituksen Postilta.Ilmoituksessa kerrottiin, että lähetys on noudettavissa Postin toimipisteestä. Viestissä kerrottiin paketin lähettäneen yrityksen nimi, osoitetiedot ja vastaanottajan nimi.Vastaanottajan nimi oli sama kuin lukijan, mutta muuten tiedot eivät täsmänneet. Viestin olisi pitänyt mennä eri puolella Suomea asuvalle täyskaimalle.– Katsoin, että kaveri on samanniminen kuin minä, mutta osoite ei ole minun. Aloin ihmetellä sitä juttua saman tien, lukija kertoo.Tietojenkalasteluyrityksestä tai muusta huijausviestistä ei ollut kysymys, sillä sähköpostissa oli mukana paketin lähetystunnus. Kun koodin syöttää Postin nettijärjestelmään, lähetys löytyy järjestelmästä.Sähköpostin saanut lukija tekee itse töitä tietoturva-alalla, joten tapaus herätti heti hänen uteliaisuutensa. Miten hänen sähköpostinsa saatettiin yhdistää järjestelmän sisällä täysin eri ihmisen lähetykseen noin vain?– Pakettia tuskin saisin haltuuni, koska sitä noutaessa pitäisi näyttää ajokortti. Ja se olisi sitä paitsi rikollista yrittää käydä hakemassa se, hän pohtii.– Yritin etsiä sen nimikaimani puhelinnumeroa, jotta olisin voinut soittaa ja kertoa hänelle tästä. En kuitenkaan löytänyt numeroa.Lukijan mielestä tilanne on todella hämmentävä myös tietosuojan kannalta. Monet voivat tilata postilla hyvinkin arkaluontoisia tai henkilökohtaisia asioita kotiinsa.– Rikkoo tietosuojaa aika paljon, että tiedän, mistä firmasta tämä kaimani on tilannut tavaraa ja missä hän asuu.Posti selvitti tapauksen IS:n Postille välittämän lähetystunnuksen avulla.Postin mukaan tapauksen taustalla on mitä omituisin yhteensattuma. Lähettäjä on toimittanut tavaraa joskus molemmille samannimisille henkilöille, joten toimittajalla oli omassa rekisterissään molempien sähköpostiosoite. Lähettäjä on sitten valinnut vahingossa juuri sen väärän sähköpostin lähetyksen tietoihin.– Lähetystunnuksen avulla saimme selville, että Posti on saanut paketin lähettäjältä vastaanottajan puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen. Sähköinen saapumisilmoitus on lähetetty sekä tekstiviestillä että sähköpostitse.Postin mukaan virheellinen sähköpostiosoite on tullut lähettäjältä, ja Posti on toimittanut lähetyksen annettujen tietojen perusteella.– Posti ei voi kyseenalaistaa lähettäjän toimittamia tietoja. Tämän tapauksen puitteissa otamme yhteyttä lähettäjään, jotta vastaavilta tapauksilta vältyttäisiin. Jos vastaavat tapaukset sattuisivat yleistymään, keinona on kauppiaiden tietoisuuden lisääminen vastaavista tapauksista.Postista huomautetaan, että tammi-kesäkuussa 2019 Posti toimitti yli 24 miljoonaa pakettia.– Pääsääntöisesti Postin pakettien toimitusten laatu on korkealla tasolla, mutta näin isoissa volyymeissä on valitettavasti yksittäistapauksia, joissa toimitus ei mene odotetusti. Nämä tapaukset voivat aiheutua erinäisistä syistä.– Nyt sattuneita tapauksia eteemme on tullut vain muutama. Jokainen virheellisesti toimitettu paketti aiheuttaa luonnollisesti mielipahaa, minkä välttämiseksi kehitämme omalta osalta jatkuvasti toimintaamme.