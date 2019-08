Kotimaa

Remontti-Reiska lausuu suorat sanat Jormasta: ”Kyllä sitä voi ylpeydellä kantaa”

ehkä tunnetuin Jorma, jota ei tunneta nimellä Jorma, on Jorma Piisinen https://www.is.fi/haku/?query=jorma+piisinen eli Remontti-Reiska.Piisiselle on syytä soittaa, sillä Jorma-nimi saattaa olla tulossa takaisin muotiin, jos nimi vain pääsee kaksoismerkityksen painolastista. Nimistöntutkimuksen dosentti Minna Saarelma-Paukkala https://www.is.fi/haku/?query=minna+saarelma-paukkala Helsingin yliopistosta kertoo nimittäin, että suomalaisten suosimat etunimet kulkevat noin 80–100 vuoden sykleissä.Se tarkoittaa sitä, että 40-luvun kuudenneksi suosituin pojan nimi, Jorma, saattaa nousta uudelleen suosioon.Jorma Piisinen, 59, vastaa torstai-iltana puhelimeen Päijänteeltä. Hän on siellä veneilemässä ja viettämässä kesälomaa.Vuodesta 1993 alkaen televisionkatsojia hurmannut raamikas, usein niukkoihin vaatteisiin pukeutunut Piisinen sanoo, ettei tiedä, miksi hän on Jorma.– En ole koskaan saanut selitystä sille, mikä on tarina nimen takana, Piisinen sanoo.– Ehkä se on vain perinteinen suomalainen nimi, ja se tulee siitä.Moni on viime vuosina miettinyt, minne kaikkien rakastama Remontti-Reiska on kadonnut. Joka kodin asuntomarkkinat -ohjelman loputtua vuonna 2010 hän veti vielä omaa Remontti-Reiska ohjelmaa maksullisella MTV3 MAX -kanavalla.Nyt, televisiohommien jälkeen, Piisinen kertoo kuitenkin palanneensa takaisin arkiammattiinsa eli rakentamisen pariin.Hän on Rakennuspalvelu Koti Kuntoon Oy:n toimitusjohtaja.sanoo, että silloin kun hän oli nuori, Jorma oli vain nimi, eikä sillä ollut mitään kaksoismerkitystä. Jorma oli vain Jorma.– Ei siitä nuorempana vitsailtu. Kyllä se on tullut ihan viimeisten 15 vuoden aikana, kun minulle on ruvettu siitä vitsailemaan.– Mutta kyllä minulla pokka kestää. Ei nimi miestä pahenna, jos ei mies nimeä.Herää tietenkin kysymys, miksi Piisinen on remontoinut menemään nimellä Remontti-Reiska eikä Remontti-Jorma.– Siinä on varmaan se taustalla, että ohjelmassa (Joka kodin asuntomarkkinat) aikoinaan oli hahmo nimeltä Remontti-Reiska. Syystä tai toisesta hän jäi pois, ja minä perin hänen tittelinsä.– En koskaan nähnyt, minkälainen henkilö oli minua edeltävä Remontti-Reiska, eikä tuotantoyhtiö suostunut näyttämään minulle niitä vanhoja ohjelmia.Tuotantoyhtiö epäili, että jos uudelle Remontti-Reiskalle näytetään vanhoja Remontti-Reiska-jaksoja, uusi Remontti-Reiska saattaisi ottaa vaikutteita vanhalta Remontti-Reiskalta.Tuotantoyhtiö halusi, että Piisinen luo aivan omanlaisensa hahmon ja uran.1940-luvun nimet tulevat jälleen suosioon, voi olla, että Suomessa tullaan kastamaan paljon Jormia tulevina vuosina.

Olisiko sinulla, Jorma Piisinen, terveisiä tulevien sukupolvien Jormille?

– Se on hyvä, perinteikäs suomalainen nimi, hän miettii.– Kyllä sitä voi ylpeydellä kantaa.