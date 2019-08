Kotimaa

Valepoliisit piinaavat turkulaisia – ”liikkuvat siviilivaatteissa”

Valepoliisit ovat piinannut turkulaisia.Lounais-Suomen poliisi sai torstaipäivän aikana ilmoituksia Turussa liikkuvista henkilöistä, jotka esiintyvät poliiseina. He näyttävät virkamerkkiä ja esittäytyvät poliiseiksi.– He liikkuvat ilmeisesti siviilivaatteissa, poliisin tilannekeskuksesta kerrotaan.Lounais-Suomen poliisi julkaisi iltapäivällä twitterissä varoitusviestin Turussa liikkuvasta valepoliisista.Poliisi kehotti ihmisiä tarkistamaan kunnolla virkamerkit, jos joku esiintyy poliisina. Epäselvissä tilanteissa on paras soittaa 112-hätänumeroon mahdollisimman nopeasti.Poliisin varoitus vaikutti tepsivän.– Enää ei ole tullut ilmoituksia valepoliisista, Lounais-Suomen tilannekeskuksesta kerrotaan.