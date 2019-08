Vimpelin Seppo joutui äyskäröimään vettä kellaristaan – kohtasi alikulkutunnelissa tyrmistyttävän näyn: ”Ei ole ikäpäivänä satanut tällaista määrää ”

Kotimaa

Vimpelin Seppo joutui äyskäröimään vettä kellaristaan – kohtasi alikulkutunnelissa tyrmistyttävän näyn: ”Ei ol

Vimpelissä

Seppo Herralan sankasta sateesta kuvaama video jutun alussa.

Herrala

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sade





Iltapäivällä

Poikkeavaa