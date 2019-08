Merihanhen metsästys tänäkin vuonna kielletty sisämaassa – rannikolle suositellaan kahden linnun päiväkiintiötä

Kotimaa

Merihanhen metsästys tänäkin vuonna kielletty sisämaassa – rannikolle suositellaan kahden linnun päiväkiintiöt

Rannikkoalueilla metsästys on sallittu, mutta ministeriö suosittaa, että siinä noudatettaisiin vapaaehtoisesti kahden linnun metsästäjä- ja päiväkohtaista saaliskiintiötä.Merihanhen yleinen, metsästysasetuksen mukainen rauhoitusaika päättyy 20. elokuuta puoliltapäivin. Metsästys pellolla on kuitenkin sallittu jo 10. elokuuta alkaen.Ministeriö muistuttaa, että aikaistettu metsästys peltoalueilla on tarkoitettu ensisijaisesti viljelmille aiheutuvien vahinkojen vähentämiseen. Lintuja tuleekin ensisijaisesti metsästää pelloilta, joilta satoa ei ole korjattu.Ministeriön mukaan tietoon on tullut, että peltometsästyksessä olisi ammuttu houkutteluruokinnan avulla paikoitellen suuriakin hanhimääriä. Tämän ja kolmen huonon pesimävuoden onkin arveltu johtaneen siihen, että esiaikuisten merihanhien määrä näyttäisi laskentojen perusteella pienentyneen merkittävästi Perämeren tärkeillä sulkasatoalueilla.Merihanhen metsästys sisämaassa on ollut kielletty metsästysvuodesta 2013. Kiellon toivotaan edistävän metsähanhen leviämistä sisämaahan.