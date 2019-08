Kotimaa

Poliisi kertoo: ”Enon” tapauksen tutkimuksissa on edetty pitkälle – esitutkinta valmistuu lähiviikkoina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tämä tiedetään nyt

Epäilty on kertonut oman näkemyksensä poliisille