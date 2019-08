Kotimaa

Putin tulee Suomeen ja tapaa presidentti Niinistön

Venäjän presidentti Vladimir Putin tulee Suomeen IS:n tietojen mukaan kahden viikon kuluttua. Ohjelmassa on tapaaminen presidentti Sauli Niinistön kanssa.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy