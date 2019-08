Kotimaa

8.8. 10:40

Venäjän puolustusministeriö on julkaissut ensimmäisen videon uudesta miehittämättömästä häivehävittäjästään.

Venäjän puolustusministeriö on julkaissut ensimmäisen videon miehittämättömästä häivehävittäjästä Ohótnikista sen ensimmäiseltä lennolta.



Ohótnik tarkoittaa metsästäjää.



Ministeriön mukaan drooni lensi noin 20 minuuttia 600 metrin korkeudessa lauantaina yhdessä Venäjän armeijan testipaikoissa, kertoo asiasta uutisoinut Reuters.



Venäjän puolustusministeriön mukaan hävittäjässä on suihkumoottori, häiveteknologia ja sen huippunopeus on jopa 1 000 kilometriä tunnissa.