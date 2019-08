Kotimaa

Lauantaina hätyytellään hellelukemia

Sade- ja ukkoskuuroja tulee päivän mittaan yleisesti etenkin maan länsiosasta Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen ulottuvalla alueella, paikoin myös muualla maassa. Kuurojen välissä aurinko näyttäytyy. Tuuli on koko maassa heikkoa.Päivälämpötila vaihtelee 20 asteen molemmin puolin, pohjoisen pilvisillä aluilla jäädään alle 15 asteen ja Pohjois-Lapissa noin 10 asteeseen.Perjantaina sää jatkuu epävakaisena. Sade- ja ukkoskuuroja tulee päivän mittaan maan etelä- ja keskiosassa, sekä Kainuussa pilvisyyden vaihdellessa. Pohjanmaalla sekä muualla maan pohjoisosassa sää on enimmäkseen poutaista. Lapissa pilvisyys on runsasta. Pohjoistuuli on heikkoa.Päivälämpötila vaihtelee etelän yli 20 asteesta Lapin 10 - 15 asteen välille.Lauantaina sää on aurinkoista ja poutaista suuressa osassa maata. Päivän mittaan pilvisyys lisääntyy lounaasta. Illalla Lounais-Suomeen sekä Uudellemaalle saapuu sateita.Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa 21 – 25 astetta, muualla maassa 15 - 21 astetta. Lapissa on paikoin viileämpää.