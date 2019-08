Kotimaa

Juuri nyt

Espoon Olarissa ammuttiin yöllä – neljä otettu kiinni 8.8. 4:17

Rikosnimikkeet ovat vaaran aiheuttaminen ja ampuma-aserikos.

Espoon Olarissa tapahtui torstain vastaisena yönä ampumavälikohtaus.



Hälytys Kuitinmäkeen tuli pian puolen yön jälkeen. Helsingin poliisin johtokeskuksesta kerrotaan, että alustavien tietojen mukaan tapahtumapaikalla oli ammuttu ilmaan ja maahan.



Neljä henkilöä on otettu kiinni. Tapausta tutkitaan tässä vaiheessa vaaran aiheuttamisena ja ampuma-aserikoksena.



Tilanne on poliisin mukaan jo ohi. Paikan päällä on tehty teknistä tutkintaa.