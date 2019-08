Kotimaa

82-vuotias nainen kateissa Rautalammilla – sivullisia pyydetään välttämään maastossa liikkumista

82-vuotias nainen kateissa Rautalammilla – sivullisia pyydetään välttämään maastossa liikkumista 8.8. 2:09

Naista etsitään maastosta Talliniemessä.

Rautalammilla Pohjois-Savossa on kateissa 82-vuotias nainen, kertoo poliisi. Viimeinen havainto naisesta on keskiviikkoillalta noin kello 19.45.



Kadonneella on yllään pinkki fleecetakki, tummat housut ja jalassa Aino-tossut. Mahdollisista havainnoista pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen.



Poliisi etsii naista parhaillaan maastosta Rautalammin Talliniemessä, ja sivullisia pyydetään välttämään maastossa liikkumista.