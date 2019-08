Koulujen alussa autoilijoille yksi viesti: ”Koko Helsinki on koulutietä” – katso, missä ovat jalankulkijoiden pahimmat vaaranpaikat

Kotimaa

Koulujen alussa autoilijoille yksi viesti: ”Koko Helsinki on koulutietä” – katso, missä ovat jalankulkijoiden

Katso videolta pahimmat jalankulkijaonnettomuuspaikat ja Liikenneturvan vinkit turvalliseen koulumatkaan.

Tilastojen synkimmät tiealueet: Vuosaaressa, Kontulassa ja Latokartanossa









”Koko Helsingin alue on koulutietä”

Helsinki turvallinen jalankulkijalle