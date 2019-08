Murhasta syytetty mies kertoi, mikä sai hänet raivosta sokeaksi – syyttäjä: yksi ex-vaimon teko oli ”viimeinen tikki”

Kotimaa

Murhasta syytetty mies kertoi, mikä sai hänet raivosta sokeaksi – syyttäjä: yksi ex-vaimon teko oli "viimeinen

Tampereen

Takahuhdin marraskuisen veriteon oikeudenkäynnissä kuultiin keskiviikkoiltapäivällä puolustusta.Syytetty kertoi veriteostaan tulkin välityksellä. Hän on myöntänyt tapon, mutta kiistää murhasyytteen.Syytetyn mukaan aamulla 28. marraskuuta 2018 ex-pariskunnan lapset vietiin päiväkotiin, eikä ennen tätä ollut mitään ongelmaa. Kun entinen pariskunta tuli naisen asunnolle, he alkoivat katsoa yhdessä televisiota.Sitten alkoivat ongelmat: ex-vaimo, jonka kanssa mies oli eronnut jo vuonna 2009, alkoi huutaa, kiroilla ja puhua miehelle rumasti. Lopulta mies suuttui omien sanojensa mukaan niin kamalasti, että tuli sokeaksi eikä nähnyt enää mitään. Hän kertoi oikeudessa, ettei tiennyt miten veitsi tuli hänen käteensä tiskipöydältä ja ettei voinut kontrolloida itseään.– En vieläkään tiedä mitä olen tehnyt ja mitä en ole tehnyt, hän kertoi tulkin välityksellä.Veriteon jälkeen mies lähti kohti poliisilaitosta, mutta pysähtyi kaverinsa luona. Hän vei sinne omien sanojensa mukaan ainakin puhelimien muistikortteja, jotka hän pyysi toimitettavan omille lapsilleen, koska ne sisälsivät ”perheen sisäisiä asioita”, joita hän ei halunnut muiden näkevän.Muistikorteissa mies kertoi olleen muun muassa ”alastomia kuvia”. Syyttäjä kuitenkin totesi, että ainakin uhrin puhelimen muistikortti oli tallella siinä vaiheessa, kun poliisi haki sen tutkintaa varten.Kun mies oli käynyt kaverillaan, jota myös todistajana oikeudenkäynnissä kuultiin, hän ajoi poliisilaitokselle. Siellä hän kertoi ensin olevansa huolissaan itsetuhoisesta vaimostaan, mutta kertoi pian poliisille puukottaneensa vaimoaan. Kyseinen poliisi oli myös todistajana oikeudenkäynnissä.Oikeudessa käsiteltiin myös miehen mustasukkaisuutta siitä, että nainen oli ollut yhteydessä muihin miehiin seksuaalissävytteisin viestein. Syyttäjän mukaan ex-vaimo oli myös järjestellyt toisen miehen viisumiasioita, jotta tämä pääsisi Suomeen. Syyttäjä kuvaili sitä ”viimeiseksi tikiksi”, jonka jälkeen mies päätti tappaa naisen. Syytetty kuitenkin kielsi tietäneensä viestien seksuaalisesta sävystä tai viisumijärjestelyistä.myönsi, että hän oli kuvannut omalla puhelimellaan ex-vaimonsa viestikeskusteluja. Hän sanoi, että hänellä oli tähän ex-vaimonsa lupa. Hän kertoi lukeneensa viestejä, ei suinkaan mustasukkaisuuttaan, vaan siksi, että halusi varmistua uuden miehen kunnollisuudesta. Mies kun oli hyvin huolissaan siitä, ettei nainen joudu ISIS:n käsiin.– -Halusin vain varmistaa, onko hän hyvä mies, vai onko hän ISIS:in mies. ISIS on vienyt kymmeniä naisia Suomesta. Minulle on todella vaikeaa, että joku ISIS-mies tulee minun asuntooni asumaan minun lasteni kanssa, tulkki käänsi miehen puhetta.Mies kertoi, että jos uusi mies olisi tullut Suomeen ja hän olisi varmistunut siitä, että tämä on hyvä ihminen, hän olisi jättänyt vaimonsa rauhaan.Miestä syytetään myös salakuuntelusta, sillä hän oli asentanut uhrin asunnon keittiölieden taakse valvontakameran. Oikeudessa on riidatonta, että hän oli yrittänyt kuunnellut asioita, jotka eivät kuulu hänelle. Puolustusasianajajan mukaan salakuuntelussakin oli kyse siitä, että mies halusi varmistua, ettei hänen ex-vaimonsa joudu ISIS:n vaikuttajien seuraan.kysyttiin myös miehen matkoista Irakiin. Syyttäjän mukaan mies oli järjestellyt omaisuuttaan rikoksensa varalle, kun hän oli Irakissa viikkoa ennen surmatyötä. Tämä kielii syyttäjän mukaan teon suunnitelmallisuudesta. Puolustus on kiistänyt suunnitelmallisuuden.Syyttäjän mukaan mies olisi Irakin-matkoillaan kertonut sukulaisilleen aikovansa tappaa entisen vaimonsa, koska tämä pettää häntä. Syytetty kuitenkin kielsi tämän ja sanoi sen olevan pelkästään entisen vaimonsa siskon puhetta.Suurin osa todistajien kuulemisista on pidetty oikeudenkäynnissä suljetuin ovin. Oikeudenkäynti jatkuu vielä torstaina.