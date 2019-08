Kotimaa

Oikeusasiamies: Liian moni kuolee putkaan – edes poliisi ei tiedä tarkkaan, kuinka moni

Putkakuolematapauksia on 2000-luvulla ollut noin 6–27 vuodessa. Oikeusasiamiehen selvityksessä ilmeni, että edes Poliisihallituksella ei ole tarkkoja tietoja tapausten määristä.Oikeusasiamiehen mukaan putkakuolemien tutkinnassa kertynyt aineisto tulisi kerätä kattavasti ja analysoida. Tiedosta olisi hyötyä putkakuolemien ehkäisyssä sekä poliisien ja vartijoiden koulutuksessa.Laki päihtyneiden käsittelystä on peräisin 1970-luvulta. Oikeusasiamiehen mukaan lakia pitäisi arvioida uudelleen. Poliisin roolia päihtyneiden säilöönotossa on arvosteltu aiemminkin. Oikeusasiamies huomauttaa, että Suomessa on isojakin kaupunkeja, joissa ei ole selviämisasemia.Oikeusasiamies kehotti Poliisihallitusta kiinnittämään huomiota myös vankikuljetuksissa tapahtuvien putkakuolemien sekä vapautensa menettäneiden itsemurhien ehkäisemiseen.Vuoden 2014 alussa tuli voimaan laki, jonka mukaan kaikista putkakuolemista on ilmoitettava syyttäjälle. Syyttäjän rooli on oikeusasiamiehen mukaan kuitenkin epäselvä. Myös esitutkintalaissa, kuolemansyyn selvittämistä koskevassa laissa sekä laissa poliisin säilyttämien henkilöiden käsittelystä on oikeusasiamiehen mukaan parannettavaa.Oikeusasiamies on pyytänyt Poliisihallitusta, sisäministeriötä, oikeusministeriötä, sosiaali- ja terveysministeriötä sekä Valtakunnansyyttäjänvirastoa ilmoittamaan toimenpiteistään vuoden loppuun mennessä.