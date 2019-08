Trombit, rakeet ja ukkoset piiskaavat pian Suomea – meteorologi kertoo, mitä merkkejä taivaalla kannattaa varoa

Kotimaa

Trombit, rakeet ja ukkoset piiskaavat pian Suomea – meteorologi kertoo, mitä merkkejä taivaalla kannattaa varo

Tiistai

Trombeja ja rakeita

jää viikon lämpimimmäksi päiväksi, sillä keskiviikosta alkaen Suomeen saapuu sadealue, joka tuo runsaita sadekuuroja, viilentää ilmaa ja tuo jopa rakeita ja trombeja.Forecan meteorologi Joanna Rinne https://www.is.fi/haku/?query=joanna+rinne kertoo, että keskiviikkoaamusta lähtien sadekuurot muodostavat Porista Kotkaan asti ylettyvän juovan ja iltapäivään mennessä kuurot heräävät ukkosiksi.Keskiviikkona iltapäivällä sadealue myös ylettyy Suomen lounais-, länsi- ja osaksi myös keskiosiin saakka.Voimakkaat paikalliset sadekuurot ovat mahdollisia ainakin Vaasassa, Jyväskylässä, Tampereella, pääkaupunkiseudulla ja Kotkan sekä Turun seuduilla.Runsaimmat sateet iskevät Varsinais-Suomeen ja mahdollisesti myös Satakuntaan. Siellä sadekuuroja voi tulla enimmillään jopa 20 mm.Ainoastaan idässä ja Pohjois-Pohjanmaalla runsaita sateita ei ole huomenna luvassa, mutta sielläkin yksittäiset kuurot ovat mahdollisia.Keskiviikon ja torstain välisenä yönä kuuroalue etenee itään. Torstaina sateita voidaan kuitenkin yhä saada myös maan eteläosissa.Rinteen mukaan sadekuurot muodostavat hyvin epämääräisen alueen, ja hän vertaa lähipäivien sadekuuroja kärpässienen pilkkuihin.Runsaimmillaan ukkoset ovat keskiviikkona iltapäivällä ja niihin liittyvät lieveilmiöt, kuten rakeet ja trombit, ovat mahdollisia.– Autoilijoille tiedoksi, lähipäivinä sadekuurot saattavat tulla niin voimakkaina, että ne haittavat näkyvyyttä. Myös vesiliirron uhka on olemassa, Rinne sanoo.Ukkosissa ja rankemmissa sadekuuroissa myös myrskypuuskat ja jopa trombit ja syöksyvirrat ovat todennäköisiä.– Kun kuuroja tulee paljon, niin ne eivät ole täysin poissuljettu vaihtoehto, meteorologi sanoo.Trombien suurin uhka ajoittuu tiistain, keskiviikon ja torstain iltapäiviin.Meteorologin mukaan erityisesti suoraan kohti tulevia tummia sadepilviä kannattaa tarkkailla ja suosiolla siirtyä sisätiloihin.– Jos näkee suppilon muotoisen asian laskeutuvan pilvestä kannattaa siirtyä sisälle, eikä ainakaan pyrkiä sen alle, hän sanoo.Rinne ei suosittele myöskään soutuveneellä liikkumista alueilla, joissa lähipäivinä on luvassa sadekuuroja, koska voimakkaat myrskypuuskat voivat kaataa veneen kumoon.Vastaavasti aamulla ja myöhään illalla trombien uhka on heikoimmillaan.

Tiistai viikon lämpimin päivä

Perjantaina sadekuurot hellittävät.Keskiviikosta lähtien lämpötilat koko maassa putoavat.Keskiviikkoiltapäivänä maan etelä- ja keskiosassa on luvassa 15–20 astetta lämmintä.– Alueella, jossa kuuroja on tullakseen, on myös jonkun verran pilvisempää, joten voisi sanoa, että päivälämpötila on aika yleisesti 17–18 astetta, mutta kuurot voivat laskea sitä jonkun verran, Rinne sanoo.Maan pohjoisosissa puolestaan lämpötilat liikkuvat 10–15 asteen välissä ja Keski- ja Pohjois-Lapissa lämpötilat voivat pudota jopa viiden asteen tienoille.