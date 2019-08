Kotimaa

Suuri liikenne­onnettomuus Lahden­tiellä: Lavetti­auto törmäsi neljään muuhun ajoneuvoon, ainakin viisi ihmist





Vanhalla Lahdentiellä Keravan lähellä on sattunut suuri tieliikenneonnettomuus.Kolari sattui Vanhalla Lahdentiellä. Lavettiauto törmäsi kuorma-autoon, pakettiautoon ja kahteen henkilöautoon.Alustavan tiedon mukaan kolarissa on loukkaantunut ainakin viisi ihmistä. Kolme on loukkaantunut vakavasti.Vanha Lahdentie eli tie 140 on poikki ainakin tunnin ajan.