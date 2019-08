Kotimaa

Viljasadosta tulossa hyvä koko maassa – Etelä-Suomessa sadot keskivertoa parempia

6.8. 9:16

Viljasato Viime kuun lämpö ja kuivuus on vaikuttanut satoihin.

Ruis- ja syysvehnäsadon arvioidaan olevan tänä vuonna hyvä tai tyydyttävä koko maassa.



Maaseutuyrityksille asiantuntijapalveluita tarjoava Proagria arvioi, että Etelä-Suomessa sadot ovat jopa 20–30 prosenttia tavanomaista parempia. Vain Pohjois-Karjalassa syysvehnäsato jäänee tavanomaista pienemmäksi.



Satojen kehitykseen on vaikuttanut heinäkuun lämpö ja kuivuus. Maan eteläosissa kasvustojen kehitys on noin viikon edellä keskimääräisestä. Itä- ja Pohjois-Suomessa kasvustojen kehitys on tavanomaisessa aikataulussa.