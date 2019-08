Kotimaa

Poutasää on ohi – sateet yleistyvät lähipäivinä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Muualla maan etelä- ja länsiosassa on aurinkoista ja poutaa. Maan itä- ja pohjoisosassa pilvisyys on runsasta. Pohjoisenpuoleinen tuuli on heikkoa.Päivälämpötila vaihtelee etelässä ja lännessä 20 asteen molemmin puolin, itärajan pilvisillä alueilla jäädään 10 asteeseen, Itä-Lapissa on vieläkin kylmempää.Keskiviikkona sadekuurot yleistyvät maan etelä- ja länsiosassa, paikoin voi myös ukkostaa. Muualla maassa on enimmäkseen poutaista, maan itäosasta Oulun seudulle ulottuvalla alueella aurinko paistaa monin paikoin, pohjoisempana on pilvistä.Päivälämpötila on 20 asteen vaiheilla, Pohjois-Lapissa noin 10 astetta.Torstaina kuurosateita ja ukkosia tulee yleisesti etenkin maan länsiosassa, paikoin myös pohjoisessa. Lapissa sää on enimmäkseen poutaista, joskin myös pilvistä.Päivälämpötila kohoaa monin paikoin yli 20 asteeseen, Lapissa jäädään 10 - 15 asteeseen.